Abwehr-Verstärkung: Schalke lockt Schonlau

In Gelsenkirchen werden die Weichen gestellt. Matthias Schober soll neuer Sportdirektor werden und auf den Ex-Keeper wartet eine Menge Arbeit. Denn es gilt, einen weitestgehend neuen Kader zusammenzustellen. Bislang ist nur klar: Danny Latza (31) wird ablösefei vom FSV Mainz 05 kommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine weitere Verstärkung zum Nulltarif hat Schalke 04 beim SC Paderborn ausfindig gemacht. Nach FT-Informationen zeigt Königsblau konkretes Interesse an Sebastian Schonlau. Der 26-Jährige ist Kapitän beim SCP, will in diesem Sommer aber gerne eine neue Herausforderung annehmen. Sein Vertrag läuft aus.

Ursprünglich war der Plan, den Schritt in die Bundesliga zu wagen. Mit Schalke um den Aufstieg zu kämpfen, dürfte Schonlau aber ebenfalls reizen.