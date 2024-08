Gespräche laufen: Max will die Eintracht verlassen

Philipp Max kam im Winter 2023 mit großen Ambitionen zu Eintracht Frankfurt und ergatterte sich nach seinem Wechsel von der PSV Eindhoven sofort einen Stammplatz. Allerdings verlor der 30-Jährige diesen bereits in der vergangenen Saison wieder an Niels Nkounkou (23) und auch in der aktuellen Vorbereitung sieht es nicht besser aus.

Dies liegt an einem neuen Konkurrenten, der bisher im Trainingslager extrem überzeugt hat: Nathaniel Brown (21) kam im Juli vom 1. FC Nürnberg nach Frankfurt und zeigte in den ersten Wochen direkt, dass er nicht nur eine Option für die Zukunft sein möchte. Aktuell hat der Linksfuß im Vergleich zu Max ebenfalls klar die Nase vorn. Dieser denkt nun laut ‚Bild‘ an einen Wechsel.

Eintracht offen für einen Wechsel

Erste Gespräche mit dem Verein haben demzufolge auf der USA-Tour der Frankfurter bereits stattgefunden. Max möchte im Herbst seiner Karriere nicht als Option Nummer drei auf der Bank sitzen. Die Eintracht würde ihn bei einem guten Angebot nach Informationen der Boulevardzeitung abgeben – per Leihe oder auch endgültig.

Max war im Januar 2023 für zwei Millionen Euro von Eindhoven nach Frankfurt gewechselt. Für die Hessen lief der dreifache deutsche Nationalspieler seitdem 42 Mal auf und war dabei an sechs Toren direkt beteiligt.