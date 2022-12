Paderborn verlängert mit Muslija

Florent Muslija schwört dem SC Paderborn die Treue. Wie der Zweitligist offiziell verkündet, hat der Mittelfeldakteur seinen Vertrag an der Pader verlängert und bleibt somit „über die aktuelle Saison hinaus“ im Verein. Über die genaue Laufzeit machte der Tabellensechste keine Angaben.

Der 24-Jährige war im Januar dieses Jahres ablösefrei von Hannover 96 gekommen und gehört seither zum Stammpersonal in Paderborn. In der laufenden Saison gelangen dem Kosovaren vier Torbeteiligungen. „Florent ist mit seinen außergewöhnlichen technischen Fähigkeiten und seiner mannschaftsdienlichen Spielweise zu einem wichtigen Faktor in unserem Mittelfeld geworden. Daher sind wir sehr glücklich, dass wir uns frühzeitig auf eine weitere Zusammenarbeit einigen konnten“, so Robin Trost, Leiter der Lizenzspieler-Abteilung.

