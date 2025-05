FCN: Testspieler im Training

Der 1. FC Nürnberg hat in der Vorbereitung auf das letzte Saisonspiel am Sonntag (15:30 Uhr) gegen Eintracht Braunschweig einen Probespieler im Training. Die ‚Bild‘ berichtet, dass es sich dabei um den 18-jährigen Pape Diop handelt. Dieser steht derzeit beim FC Sochaux unter Vertrag.

Dort spielt der Senegalese in der zweiten Mannschaft, die in der fünften französischen Liga beheimatet ist. In 13 Partien kommt der Mittelfeldspieler in dieser Saison noch auf keine Torbeteiligung.