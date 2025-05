Werder: Niemeyer kündigt nächste Vertragsgespräche an

Die Kaderplanungen bei Werder Bremen gehen in die nächste Runde. Wie Leiter Profifußball Peter Niemeyer gegenüber der ‚DeichStube‘ verkündet, werden in Kürze die Gespräche mit Innenverteidiger Niklas Stark starten: „Wir werden uns nach der Saison zusammensetzen und über die Zukunft sprechen. Das ist intern auch klar kommuniziert. Grundsätzlich haben wir großes Interesse daran, weiterhin mit Niklas zusammenzuarbeiten.“ Zuletzt hatte der Spieler sich noch über ausbleibende Verhandlungen beschwert.

An der Weser hat sich der 30-Jährige im Abwehrzentrum etabliert. In der laufenden Spielzeit absolvierte er in der Bundesliga 25 Einsätze. Sein Vertrag in Bremen läuft noch bis 2026.