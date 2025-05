Elversberg verlängert mit Schnellbacher

Für die SV Elversberg und Luca Schnellbacher ist noch lange nicht Schluss. Wie der Zweitligist mitteilt, geht der Stürmer auch in Zukunft für den Verein auf Torejagd. Der Vertrag mit dem 30-Jährigen wurde vorzeitig bis 2028 verlängert.

Schnellbacher spielt seit 2020 an der Kaiserlinde und gehört bereits zum Inventar der Saarländer. In der laufenden Spielzeit steuerte er sechs Tore in der 2. Bundesliga zum Erfolg seiner Mannschaft bei. Vor dem letzten Spieltag rangiert Elversberg auf dem dritten Platz. Unter Umständen geht Schnellbacher mit seinem Arbeitgeber als Überraschungsteam in Richtung Bundesliga.