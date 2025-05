BVB-Comeback: Hummels-Entscheidung gefallen

Mats Hummels wird für Borussia Dortmund nicht nochmal in einem Pflichtspiel auf dem Feld stehen. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ hat man sich an der Strobelallee dagegen entschieden, den Weltmeister von 2014 für die Klub-WM an Bord zu holen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mitte April hatten sich in Dortmund entsprechende Gedankenspiele breitgemacht. Mittlerweile stabilisierte sich aber nicht nur die schwarz-gelbe Defensive unter der Leitung von Niko Kovac, sondern Hummels selbst ist überhaupt nicht im Spielfluss – sein letzter Einsatz für die AS Rom liegt mehr als einen Monat zurück.

Das ändert nichts daran, dass der 36-Jährige, so berichtet die ‚WAZ‘, noch ein Abschiedsspiel für den Klub bekommen soll, mit dem er unter anderem zweimal Meister (2011 und 2012) sowie zweimal DFB-Pokal-Sieger (2012 und 2021) wurde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Außerdem besteht weiterhin die Möglichkeit, den 76-maligen deutschen Nationalspieler in Dortmund eines Tages ins operative Geschäft einzubinden. Hummels, der sein Karriereende schon bekanntgegeben hat, soll sich seine mögliche Funktion aussuchen dürfen, liebäugelt aber auch mit einer Trainerlaufbahn.