Paukenschlag: Hummels als Spieler zurück zum BVB?

Bei Borussia Dortmund denkt man allem Anschein nach an eine spektakuläre Notlösung. Die ‚Bild‘ berichtet, dass man sich beim BVB intensiv mit dem Szenario beschäftigt, Mats Hummels (36) noch einmal einen Kurzzeitvertrag für die Zeit der Klub-WM anzubieten. Aufgrund von Sonderregelungen der FIFA für dieses Turnier wäre das möglich.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hummels hatte sein Karriereende eigentlich offiziell bekanntgegeben, könnte sich für ein solches Szenario aber durchaus erweichen lassen. In Dortmund muss man unbedingt eine Zwischenlösung für die lange Verletzungspause von Nico Schlotterbeck (25) finden. Aufgrund seiner Meniskusoperation fehlt der Abwehrchef der Borussia bis weit in die kommende Saison.

Fakt ist: In irgendeiner Form mitspielen müsste auch Hummels‘ Noch-Arbeitgeber AS Rom. Dort steht der Routinier noch bis Ende Juni unter Vertrag, die Klub-WM startet allerdings bereits Mitte des Monats. Dass sich die Italiener querstellen oder aber eine Ablöse verlangen würde, ist aber kaum vorstellbar, zumal die Roma selbst nicht an dem neu ins Leben gerufenen Wettbewerb teilnimmt.