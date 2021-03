Deutschland - Nordmazedonien: So könnt ihr das WM-Qualifikationsspiel live sehen

Im dritten Gruppenspiel der WM-Qualifikation kämpfen Deutschland und Nordmazedonien in Gruppe J um wichtige Punkte. Deutschland war in den zwei zurückliegenden WM-Qualifikationsspielen erfolgreich: Gegen Island und Rumänien gewann die DFB-Auswahl mit 3:0 respektive 1:0. Bundestrainer Joachim Löw kann mit den bisherigen Darbietungen seiner Mannschaft sehr zufrieden sein. Die größte Veränderung steht zwischen den Pfosten an: Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona wird den Vorzug vor Bayern-Torwart Manuel Neuer erhalten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Deutschland gegen Nordmazedonien live im TV und im Live-Stream

Das Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und Nordmazedonien findet am Mittwoch, den 31. März statt. Der Anstoß ist planmäßig um 20:45 Uhr. Beim frei empfangbaren Fernsehsender RTL ist die Partie live und in voller Länge zu sehen. Die Übertragung beginnt bei RTL bereits um 20:15 Uhr. Moderator Florian König führt zusammen mit Uli Hoeneß durch die Sendung. Die Kommentatoren sind Marco Hagemann und Steffen Freund. Beim Streamingdienst DAZN ist die Begegnung ebenfalls live zu sehen. Die Übertragung bei DAZN beginnt um 20:30 Uhr.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und Island weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen notwendigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.