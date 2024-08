Ungewöhnlicher Ablauf: Wolfsburg holt Koulierakis Ende August

Konstantinos Koulierakis wechselt in die Bundesliga. Der VfL Wolfsburg verkündet die Verpflichtung des griechischen Innenverteidigers, der von PAOK Saloniki in die Autostadt kommt. Bemerkenswert: Der 20-Jährige wird erst noch mit PAOK die Europa League-Playoffspiele gegen die Shamrock Rovers am 22. und 29. August bestreiten, ehe er in Wolfsburg aufschlägt.

Dem Vernehmen nach wird eine Ablöse von rund zwölf Millionen Euro für Koulierakis fällig. Erfolgsabhängig soll diese Summe um weitere drei Millionen wachsen können. Insgesamt könnte Koulierakis also 15 Millionen kosten.

Koulierakis stammt aus der Jugend von PAOK und etablierte sich schon früh bei den Profis. 2022 gab er zudem bereits sein Debüt für die griechische A-Nationalmannschaft. Mittlerweile steht der Linksfuß bei sechs Länderspiel-Einsätzen. Auch Eintracht Frankfurt zeigte konkretes Interesse an ihm, geht nun aber leer aus.