Besiktas verpflichtet Neuhaus-Alternative

Nach der Absage von Florian Neuhaus holt Besiktas einen anderen zentralen Mittelfeldspieler an Bord. Wie der Istanbuler Klub offiziell mitteilt, wurde mit dem kolumbianischen Erstligisten CD La Equidad eine Übereinkunft über den Transfer von Élan Ricardo getroffen. Demnach wird der 20-Jährige am morgigen Dienstag, dem Deadline Day in der Türkei, zum Medizincheck sowie zur Vertragsunterschrift eintreffen.

Ricardo steht bei La Equidad noch bis Ende 2026 unter Vertrag. Das Eigengewächs schaffte beim Vorjahresfünften in der vergangenen Saison den Durchbruch bei den Profis. In bislang 49 Einsätzen stellte der Rechtsfuß mit neun Toren und drei Vorlagen auch seine Torgefährlichkeit unter Beweis.