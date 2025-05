De Bruyne mit Seitenhieb gegen City

Kevin De Bruyne hat nach dem gestrigen 1:0-Sieg gegen die Wolverhampton Wanderers in Richtung der Verantwortlichen von Manchester City gestichelt. Nach seinem vorletzten Heimspiel für die Skyblues, bei dem er als Siegtorschütze glänzte, sagte der 33-Jährige: „Ich habe gezeigt, dass ich immer noch hier spielen kann. Sonst könnte ich nicht tun, was ich in den vergangenen vier oder fünf Wochen getan habe.“ Der Mittelfeldstar hatte vor einem Monat seinen Abschied verkündet, nachdem ihm zuvor mitgeteilt wurde, dass sein Vertrag nicht verlängert wird.

De Bruyne betonte zudem, dass auch seine Mitspieler die Entscheidung nicht verstehen würden: „Viele Mannschaftskameraden haben mit mir gesprochen und ich glaube, sie sind auch traurig, dass ich gehen muss, aber manchmal ist es eben so.“ Wohin es den Belgier nach der Saison zieht, ist noch nicht bekannt. Vor allem Vereine aus der MLS signalisieren Interesse, Chicago Fire soll sich in der Pole Position befinden. De Bruyne selbst schließt auch einen Verbleib in einer europäischen Top-Liga nicht aus.