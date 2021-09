Mandzukic macht Schluss

Mario Mandzukic beendet nach mehr als 17 Jahren seine aktive Laufbahn als Profi. Das verkündet der ehemalige Angreifer des FC Bayern auf seinen Social Media-Kanälen. Mit einem Brief an sein jüngeres Ich verabschiedet sich der 35-Jährige dort vom aktiven Fußballgeschäft. Bis zum Sommer stand er beim AC Mailand unter Vertrag.

„Lieber kleiner Mario, wenn du diese Schuhe trägst, die ersten deines Lebens, kannst du dir nicht einmal vorstellen, was du im Fußball erreichen wirst. Du wirst in den größten Stadien Tore schießen und die größten Trophäen im Trikot der größten Vereine gewinnen. Du wirst einige der wichtigsten Momente des kroatischen Sports im Trikot der stolzesten Mannschaft, der kroatischen Nationalmannschaft, mitschreiben. Du wirst den richtigen Moment finden, um deine Spielerkarriere zu beenden, diese Stiefel in eine Vitrine zu stellen und du wirst glücklich sein, nichts zu bereuen.“