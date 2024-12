Chelsea: Fußball-Jahr für Fofana beendet

Den FC Chelsea hat es knallhart erwischt. Im Spiel gegen Aston Villa (3:0) an diesem Sonntag musste Wesley Fofana verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Der 23-jährige Verteidiger wird den Blues laut Trainer Enzo Maresca voraussichtlich mehrere Wochen fehlen: „Die ersten Anzeichen deuten auf eine Ausfallzeit von vier bis fünf Wochen hin.“

Seit seiner Ankunft an der Stamford Bridge im August 2022 verpasst Fofana bereits 77 Pflichtspiele. Nun werden aufgrund des neuerlichen Rückschlags weitere Spiele hinzukommen, die der französische Nationalspieler von der Tribüne aus begutachten muss. In der laufenden Spielzeit gehörte Fofana eigentlich zu Marescas Stammkräften. In zwölf von 13 Ligaspielen stand Fofana in der Startelf, eine Partie verpasste er aufgrund einer Gelbrot-Sperre.