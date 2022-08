Private Gründe: Younes vor Rückkehr nach Europa

Amin Younes wird kurz vor Transferschluss wohl in den europäischen Vereinsfußball zurückkehren. Laut dem niederländischen ‚Voetbal International‘ geht es für den Offensivspieler per Leihe zum Eredivisie-Klub FC Utrecht.

Der Ex-Nationalspieler will dem ‚Telegraaf‘ zufolge aus privaten Gründen zu einem Verein in der Nähe seiner Heimat Düsseldorf zurückkehren. Utrecht ist rund 150 Kilometer von der nordrhein-westfälisch Landeshauptstadt entfernt.

Zurzeit steht Younes noch beim Ettifaq FC in Saudi-Arabien unter Vertrag. Dorthin wechselte der 29-Jährige erst im Januar, nachdem er bei Eintracht Frankfurt in Ungnade gefallen war. Für Ettifaq stand Younes bislang in neun Spielen auf dem Platz, in denen er zwei Tore erzielen konnte.