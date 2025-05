XXL-Angebot: Inzaghi widersteht Abwerbeversuch

Simone Inzaghi weckt aufgrund seiner Erfolge mit Inter Mailand Begehrlichkeiten bei Wüstenklub Al Hilal. Wie Gianluca Di Marzio berichtet, hat der 49-jährige Erfolgscoach jedoch keine Absicht, seinen Posten bei den Nerazzurri aufzugeben, um in die Saudi Pro League zu wechseln. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ hatte vermeldet, dass Al Hilal sich intensiv um Inzaghi als Ersatz für den entlassenen Jorge Jesus bemüht und ihn mit einem stolzen Jahresgehalt von 20 Millionen Euro lockt.

Der ehemalige italienische Nationalspieler bleibt jedoch standhaft. Laut Di Marzio ist Inzaghi fest entschlossen, die laufende Saison mit Inter mit maximalem Fokus zu Ende zu bringen. Für den norditalienischen Klub geht es bei nur einem Punkt Rückstand am morgigen Freitag im Fernduell mit Tabellenführer SSC Neapel noch um die italienische Meisterschaft. Zudem trifft Inter am 31. Mai im Finale der Champions League auf Paris St. Germain. In der Folge stehen Gespräche über eine Verlängerung von Inzaghis bis 2026 befristetem Vertrag an.