Englands Autounfall | Überraschende Messi-Enthüllungen

Englische Auto-Probleme

Im dritten Spiel seiner wohl kurzen Amtszeit gab es für Englands Interimstrainer Lee Carsley die erste Niederlage. Mit 1:2 mussten sich die Three Lions ihrem griechischen Gegner in der Nations League geschlagen geben. Vangelis Pavlidis traf doppelt und erzielte das entscheidende Tor in der vierten Minute der Nachspielzeit. Für Englands Presse ist die Leistung der Nationalmannschaft heute natürlich Thema Nummer eins.

Beliebtes Motiv auf den Titelblättern der Zeitungen: Autos. Schließlich trägt Carsley das entsprechende englische Wort (Cars) in seinem Namen. „Carsley löst die Handbremse, aber es führt zu einem Autounfall, während Griechenland sich die Beute holt“, titelt die ‚Daily Mail‘. Der ‚Mirror‘ wählt die Schlagzeile: „Die Autos stecken im Leerlauf fest.“ Im ‚Daily Express‘ heißt es angesichts der ungewöhnlichen Aufstellung von Carsley – unter anderem spielte Jude Bellingham als Neuner: „Die Probefahrt führt zu Auto-Problemen.“

Lionel Messi ist für vieles bekannt: Unnachahmliche Dribblings, eine perfekte Technik, schlaue Abschlüsse, Champions League- und WM-Titel oder die Tatsache, dass er der beste Fußballer aller Zeiten ist. Für eines war der Argentinier aber Zeit seiner Karriere noch nie bekannt: Ein guter Verteidiger zu sein. Javier Mascherano, Messis ehemaliger Teamkollege bei Barça und der Albiceleste, schwört nun aber, dass La Pulga über ungeahnte Defensiv-Fähigkeiten verfügte.

Die katalanische Sportzeitung ‚Sport‘ zitiert Mascherano aus einem Interview mit dem YouTube-Kanal ‚Shoot for Love‘: „Wenn Messi ein Verteidiger gewesen wäre, wäre er vielleicht der beste Verteidiger der Welt geworden. Wenn wir in Barcelona Eins-gegen-Eins gespielt haben, war es unmöglich, an ihm vorbeizukommen. Wir hatten keine Chance gegen ihn.“

Mascherano führt aus: „Leo hat sehr gut verteidigt. Er war so schnell und wenn du versucht hast, an ihm vorbeizudribbeln, war es unmöglich.“ Ob Messi wirklich ein so guter Verteidiger war oder Mascherano nur sehr schlecht dribbeln konnte, muss wohl jeder für sich selbst bewerten.