Mainz-Interesse an Bochum-Knipser

Der FSV Mainz 05 streckt die Fühler nach Silvère Ganvoula vom VfL Bochum aus. Wie das Onlineportal ‚Liga-Zwei.de‘ berichtet, haben die Rheinhessen den 23-jährigen Kongolesen mehrfach beobachtet und das Interesse hinterlegt. Bereits im Winter hatten sich der VfB Stuttgart sowie Borussia Mönchengladbach mit dem sechsfachen Nationalspieler beschäftigt.

Ganvoula wurde 2018 beim RSC Anderlecht losgeeist, im Anschluss aber noch für eine Spielzeit an die Belgier zurückverliehen. In seiner diesjährigen ersten Saison in Bochum kommt er auf herausragende 15 Tore und sechs Vorlagen. An der Castroper Straße steht der bullige Mitteltstürmer noch bis 2023 unter Vertrag und besitzt laut ‚Reviersport‘-Angaben keine Ausstiegsklausel.