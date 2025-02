Freiburg verlängert mit Co-Trainer Bruns

Der SC Freiburg verlängert seine Zusammenarbeit mit Assistenztrainer Florian Bruns. In der offiziellen Mitteilung behalten die Breisgauer wie gewohnt Stillschweigen über die Vertragslänge. Bruns ist seit Sommer 2017 beim SC tätig und saß in 304 Spielen auf der Trainerbank. Als aktiver Profi bestritt der 45-Jährige insgesamt 53 Einsätze für die Freiburger. Bruns sagt: „Die Entwicklung der Mannschaft und des Vereins ist nach wie vor hoch spannend und ich freue mich riesig, an dieser Entwicklung weiterzuarbeiten. Es ist toll, hier ein Teil des Ganzen zu sein.“

„Die Zusammenarbeit mit Florian Bruns beruht auf großem gegenseitigem Vertrauen und hoher Wertschätzung“, kommentiert Sportvorstand Jochen Saier die Verlängerung, „wir freuen uns, dass Flo auch weiterhin Teil unseres Trainerteams bleibt. Das gesamte Team hat den Umbruch im Sommer mit viel Energie, Qualität und starkem Zusammenhalt gemeistert. Diesen eingeschlagenen Weg wollen wir fortsetzen.“