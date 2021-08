Großes Interesse an Wolfsburgs Guilavogui

Der VfL Wolfsburg könnte sich kurz vor Transferschluss noch von Josuha Guilavogui trennen. Nach FT-Informationen bekunden mehrere Vereine Interesse am defensiven Mittelfeldspieler. Kontakt besteht zum FC Watford, dem FC Venedig, Dinamo Moskau und Vereinen aus Katar.

Guilavoguis Vertrag in Wolfsburg läuft noch bis 2023. Der 30-jährige Franzose war 2014 von Atlético Madrid zu den Wölfen gewechselt, führte die Mannschaft lange Zeit als Kapitän aufs Feld. In der neuen Bundesligasaison wurde Guilavogui in beiden Spielen erst in den Schlussminuten eingewechselt.