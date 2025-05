RB-Kandidat Röhl vor Premier League-Wechsel?

Danny Röhl steht vor einem Abschied von Sheffield Wednesday im Sommer. Wie ‚Sky‘ berichtet, kann der 36-jährige Trainer den Championship-Klub aufgrund einer Ausstiegsklausel im einstelligen Millionenbereich verlassen und hat ein klares Ziel im Blick. Der gebürtige Zwickauer möchte am liebsten in die Premier League wechseln und den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen.

Dort soll es unter anderem Interesse von Crystal Palace und dem FC Fulham geben, falls die dortigen Cheftrainer Oliver Glasner beziehungsweise Marco Silva abgeworben werden sollten. Aber auch die Absteiger Leicester City und FC Southampton buhlen um Röhl. Ein Wechsel zu RB Leipzig ist indes unwahrscheinlich geworden. Röhl steht zwar noch immer auf der Shortlist des Bundesligisten, die Sachsen fokussieren sich allerdings gegenwärtig vor allem auf Glasner und Cesc Fàbregas (Como 1907).