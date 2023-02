Augsburg-Flirt Bulut zu Besiktas

Onur Bulut wechselt innerhalb der Türkei. Wie Besiktas verkündet, kommt der Rechtsverteidiger von Süper Lig-Konkurrent Kayserispor und unterschreibt einen Vertrag bis 2026. In der Vergangenheit war sowohl Stadtrivale Galatasaray als auch der FC Augsburg an Bulut interessiert. Der 28-Jährige hat in der laufenden Saison mit guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. In 21 Spielen für Kayserispor gelangen ihm sechs Torbeteiligungen.

Bulut, der neben der türkischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, ist hierzulande bestens bekannt. Der Rechtsfuß stammt aus der Jugend des VfL Bochum und lief zudem für den SC Freiburg (2016-2018) und Eintracht Braunschweig (2018-2019) auf.

