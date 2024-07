Ex-Bayer Höjbjerg wechselt nach Marseille

Pierre-Emile Höjbjerg widmet sich nach Stationen in Deutschland und in England einer neuen Herausforderung. Der dänische Nationalspieler (81 Länderspieler) wechselt in die Ligue 1 zu Olympique Marseille. An Tottenham Hotspur fließt, so ist zu vernehmen, ein Jahr vor Vertragsende eine Ablösesumme von 13,5 Millionen Euro.

Höjbjerg war 2012 aus seiner Heimat zum FC Bayern gewechselt, der erhoffte Durchbruch blieb allerdings aus. Es folgte der Schritt auf die Insel zum FC Southampton, wo sich der 28-Jährige zu einem der konstantesten zentralen Mittelfeldspielern der Premier League entwickelte. Die vergangenen vier Jahre stand er für die Spurs auf dem Platz, ein Titel war Höjbjerg nicht vergönnt.