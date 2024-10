BVB: Couto hat zwei Probleme

Leihgabe Yan Couto wird von Borussia Dortmund dauerhaft unter Vertrag genommen, machten am heutigen Donnerstag Meldungen die Runde. Hintergrund für den Kauf ist aber nicht die bisherige Perfomance des Rechtsverteidigers, sondern eine mit Manchester City vereinbarte 20-Millionen-Klausel, die nach einer gewissen Anzahl von Einsätzen greift und nun aktiviert wurde.

Coutos Leistungen wiederum bieten noch reichlich Luft nach oben. Im Offensivspiel hat der Brasilianer (vier Länderspiele) sein großes Potenzial zwar schon mehrfach angedeutet. Vor allem Coutos Defensivarbeit regte in seinen bisherigen sieben Einsätzen (330 Minuten, ein Assist) aber zu Kritik an.

Kraft und Sprache

Gegen Union Berlin (1:2) etwa fiel der 22-Jährige mit vielen Ballverlusten auf. Einem Bericht der ‚Ruhr Nachrichten‘ zufolge erwartet man beim BVB, dass Couto „die Anzahl seiner Fehler reduziert und zugleich ein besseres Verständnis für die dringend benötigte Widerstandskraft entwickelt.“

Für Couto sei die physische Gegenwehr in Deutschland und das „ungekannte Maß an Körperlichkeit“ eine „enorme Umstellung“ gewesen, so die ‚Ruhr Nachrichten‘ unter Berufung auf das Spielerumfeld. Erstmals betreibe Couto gesondertes Krafttraining, das sei in Brasilien oder zuletzt in Spanien beim FC Girona nicht der Fall gewesen.

Das zweite große Problem des Neuzugangs ist laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ die Sprachbarriere. Couto spricht kaum Englisch, Deutsch ohnehin noch nicht. Dreimal wöchentlich erhalte er nun Englischunterricht. Die nötigen Schritte, den Couto-Motor auf Höchstleistungen zu trimmen, sind also eingeleitet.