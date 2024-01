Freiburg: Basic-Deal hakt – neuer Konkurrent

Der SC Freiburg muss im Poker um die Leihe von Toma Basic nachlegen. Wie ‚Sportitalia‘ berichtet, wollen die Breisgauer nicht das gesamte Gehalt des Profis von Lazio Rom übernehmen. Die Laziali blocken deshalb noch den Abgang des 27-jährigen Mittelfeldspielers. Mit dem Spieler ist der SC sich bereits seit längerem einig.

Zusätzlich erhalten die Freiburger jetzt auch noch Konkurrenz aus der Serie A. Dem Bericht zufolge steigt US Salernitana ins Bieten ein. Auch der Klub aus Salerno würde Basic gerne per Leihe verpflichten. Sollten sich die Italiener dazu in der Lage sehen, Basics Salär zu stemmen, könnte Freiburg am Ende noch leer ausgehen.