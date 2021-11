Bobic & Dárdai sprechen über Ekkelenkamp

Fredi Bobic will Sommer-Neuzugang Jurgen Ekkelenkamp bei Hertha BSC ausreichend Zeit geben, um sich an die Bundesliga zu gewöhnen. Auf der Pressekonferenz im Vorfeld zum Spiel gegen den FC Augsburg am Samstag (15:30 Uhr) erklärt der Geschäftsführer: „Jurgen ist ein junger Spieler, der sich nach seinem Wechsel erst einmal neu orientieren musste. Das ist völlig normal. Fußballerisch kann und wird er uns in Zukunft weiterhelfen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Für Trainer Pál Dárdai ist der Niederländer „durchaus eine Option als Zehner“, darüber habe man im Trainerteam schon gesprochen. Normalerweise fühlt sich Ekkelenkamp ein wenig defensiver wohl, stellte mit zwei Saisontoren aber auch schon seine Offensivqualitäten unter Beweis. „Er bringt Spielkultur und Kreativität ins Spiel und kann dem Gegner so wehtun“, attestiert ihm sein Coach.