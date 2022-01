Liverpool & West Ham buhlen um Carvalho

Der FC Liverpool steigt offenbar in den Poker um Fabio Carvalho vom FC Fulham ein. Wie die ‚Sun‘ berichtet, planen die Reds ein Angebot über sechs Millionen Euro einzureichen, um den offensiven Mittelfeldspieler noch im Winter an die Anfield Road zu holen. Auch West Ham United soll an einen Wintertransfer des 19-Jährigen denken.

Unter der Anzeige geht's weiter

In den vergangenen Wochen wurde Carvalho unter anderem mit Real Madrid, dem FC Porto und Leeds United in Verbindung gebracht. Der Vertrag des Talents läuft im Sommer aus, dann darf Carvalho ablösefrei wechseln. In Fulham zählt der englische U-Nationalspieler zum Stammpersonal, musste in der Hinrunde allerdings aufgrund einer Zehenverletzung und einer Covid-Infektion mehrere Spiele aussetzen.