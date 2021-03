Fener bestätigt: Özil wochenlang raus

Fenerbahce muss in den kommenden Wochen auf Mesut Özil verzichten. Wie die Türken offiziell vermelden, hat sich der 32-jährige Ex-Nationalspieler beim gestrigen Spiel gegen Antalyaspor (1:1) eine Knöchelverletzung zugezogen. Eine MRT-Untersuchung ergab, dass Özil „partielle Risse in den inneren und äußeren Seitenbändern des Sprunggelenks und intensive Ödeme in den inneren-äußeren Knöchelknochen des Sprunggelenks“ erlitten hat.

Der offensive Mittelfeldspieler war Ende Januar ablösefrei vom FC Arsenal an den Bosporus gewechselt. Bislang kommt Özil auf sechs Einsätze in der Süper Lig. Der Vertrag des 92-fachen Nationalspielers bei Fenerbahce ist noch bis 2024 datiert.