Fortuna macht Suso zum Profi

Die Fortuna hat Mittelfeld-Talent Sima Suso mit einem Profivertrag ausgestattet. Der Kapitän der U19, der in den vergangenen Wochen seine ersten Einsätze für die erste Mannschaft sammelte, bleibt den Rot-Weißen also auch in Zukunft erhalten. Über die Vertragslaufzeit machen die Flingeraner wie gewohnt keine Angaben.