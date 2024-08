Gladbachs Fraulo schon in Utrecht

Bei Oscar Fraulo bahnt sich erneut eine Leihe zum FC Utrecht an. Der Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach befindet sich bereits in den Niederlanden, um den Deal abzuschließen, berichtet die ‚Rheinische Post‘. Eine Kaufoption soll nicht Teil des Geschäfts sein, Gladbach sieht weiterhin viel Potenzial im jungen Dänen.

Schon in der vergangenen Saison spielte Fraulo für Utrecht in der Eredivisie. Der 20-Jährige gehörte zum Stammpersonal und absolvierte 32 Spiele in der Liga. Dabei erzielte er zwei Treffer und legte vier weitere auf.