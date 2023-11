Werder-Legende: Baumann macht Schluss

Frank Baumann verlässt Werder Bremen zum Saisonende. Wie der Bundesligist mitteilt, unterrichtete der Geschäftsführer den Aufsichtsratsvorsitzenden Hubertus Hess-Grunewald darüber, dass er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hess-Grunewald „bedauert“ die Entscheidung, richtet den Blick aber schon nach vorne. Die Nachfolge-Suche habe bereits begonnen. „Clemens Fritz (Leiter Lizenzabteilung, Anm. d. Red.) spielt in den Überlegungen natürlich eine Rolle und ist einer der Nachfolgekandidaten von Frank“, so der Werder-Boss.

Lese-Tipp

Werder: Stark-Rückkehr bahnt sich an

Baumann begründet seinen Rückzug: „Zum einen ist der Job als Geschäftsführer sehr herausfordernd und kräftezehrend. Zum anderen ist es nach meiner Auffassung, nach einer so langen Zeit, auch für einen Verein gut, einen Wechsel auf der Position vorzunehmen, um auch neue Impulse und Ideen zuzulassen.“ Baumann, der schon als Spieler für Werder am Ball war, saß seit 2016 in der Geschäftsführung.