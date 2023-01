Cozza im Anflug auf Wolfsburg

Nicolas Cozza wird zeitnah Spieler des VfL Wolfsburg. Wie FT erfuhr, kommt der 24-jährige Linksverteidiger in Kürze in der Autostadt an. Dass der Franzose zum VfL wechselt, war bereits klar – nun steht auch der Zeitpunkt fest.

Unter der Anzeige geht's weiter

Cozza kommt vom HSC Montpellier, wo sein Vertrag am Saisonende ausläuft. Es fließt eine kleine Ablöse. In Wolfsburg nimmt Cozza den Kaderplatz von Jérôme Roussillon (30) ein, der zu Union Berlin gewechselt war.

Lese-Tipp

Durchbruch: Guilavogui vor VfB-Wechsel

Update (13:23 Uhr): „Wir haben uns geeinigt, der Transfer steht vor dem Abschluss“, bestätigt VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke gegenüber dem ‚kicker‘.