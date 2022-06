Freiburg zeigt Interesse an Fomin

Der SC Freiburg beschäftigt sich offenbar mit Daniil Fomin von Dinamo Moskau. Wie der russische Journalist Wanja Karpow berichtet, haben die Breisgauer den Berater des Mittelfeldspielers, Aleksandr Manyakov, kontaktiert. Dieser bestätigte am heutigen Samstag gegenüber dem russischen Sender MatchTV, dass ein deutscher Klub Interesse an Fomin bekunde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Bericht zufolge hat der Nationalspieler eine Ausstiegsklausel in Höhe von zwölf Millionen Euro in seinem Vertrag verankert und möchte Dinamo in Richtung einer europäischen Liga verlassen. In Moskau zählte der 25-Jährige zu den Leistungsträgern der abgelaufenen Saison. In 34 Pflichtspielen erzielte Fomin zwölf Treffer, zudem gelangen ihm fünf Assists.