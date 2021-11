Nizza: Diabetes-Diagnose bei Dolberg

Kasper Dolberg ist an Diabetes Typ 1 erkrankt. Das gibt der dänische EM-Teilnehmer via Instagram bekannt. „Natürlich überrascht es mich und ich bin ehrlich gesagt erleichtert, endlich zu wissen, warum es mir seit zwei Wochen nicht gut geht“, so der Stürmer in Diensten des französischen Erstligisten OGC Nizza.

Zuletzt musste Dolberg krankheitsbedingt auf Einsätze gegen Olympique Marseille (1:1) und SCO Angers (2:1) verzichten. Im Sinne der Behandlung wird der 24-Jährige auf Absprache mit Dänemarks Nationaltrainer Kasper Hjulmand zudem die kommenden Länderspiele verpassen.