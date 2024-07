Demme begründet Hertha-Wechsel

Mittelfeldspieler Diego Demme erläutert die Beweggründe für seinen Wechsel zu Hertha BSC. In einem Interview mit Vereinsmedien sagt der 32-Jährige: „Ich spüre eine Riesenfreude, dass es jetzt geklappt hat. Wir waren nun schon eine Weile in Kontakt, eigentlich seit einem Jahr. Jetzt bin ich froh, hier zu sein, und freue mich schon auf die neue Saison.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Hauptstadt-Klub und Demme sind bereits seit einiger Zeit in Kontakt gewesen, wie der Neuzugang erläutert: „Wir sind nach dem Vorjahr eigentlich dauerhaft in Kontakt geblieben, und als der dann noch einmal intensiver wurde, war für mich sofort klar, dass es zu Hertha geht.“ Demme spielte in Deutschland bereits für Arminia Bielefeld, den SC Paderborn und RB Leipzig, künftig geht er für die Alte Dame an den Start.