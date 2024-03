BVB vor dem Klassiker: Saison-Aus für Bensebaini – Hoffnung auf Kobel

Eine Hiobsbotschaft steht für Edin Terzic bereits fest, für Ramy Bensebaini ist die Saison vorzeitig beendet. „Ramy Bensebaini hat sich bei der Nationalmannschaft leider am Innenband verletzt und muss nun eine Schiene tragen. Es ist unwahrscheinlich, dass er in dieser Saison noch einmal zum Einsatz kommen kann“, erklärte der Chefcoach auf der heutigen Pressekonferenz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Gregor Kobel ist noch offen, ob er beim Topspiel am Samstag gegen den FC Bayern (18:30 Uhr) im Kasten stehen kann. „Gregor Kobel hatte in den letzten Tage keine Probleme mehr im muskulären Bereich, musste dafür aber mit einem Magen-Darm-Infekt kämpfen. Er konnte wieder trainieren, wir müssen schauen, ob es für München reicht“, so Terzic.

Lese-Tipp

Geduld gefragt: BVB-Interesse an PSG-Juwel

Lazarett lichtet sich

Für den BVB-Trainer gibt es im Vorfeld des Klassikers aber auch positive Meldungen: „Jadon Sancho konnte in der Pause trainieren und auch Julian Ryerson stand bei der Nationalmannschaft auf dem Trainingsplatz. Froh sind wir auch über die Rückkehr von Seb Haller, der am Wochenende einsatzfähig ist.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Und auch Felix Nmecha steht zur Verfügung. „Wir sind glücklich, dass Felix wieder beschwerdefrei ist. Er konnte die Zeit in Dortmund nutzen, um gut zu trainieren. Sabitzer fällt in der Zentrale gesperrt aus, somit ist Nmecha eine Option“, freute sich Terzic.