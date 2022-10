Übernimmt Struber in der Premier League?

Premier League-Aufsteiger Nottingham Forest hat laut englischen Medien Gerhard Struber ins Visier genommen. Die ‚Sun‘ berichtet, dass der Trainer von den New York Red Bulls auf der Kandidatenliste des Tabellenletzten steht. Nottinghams Chefcoach Steve Cooper muss nach dem schlechten Saisonstart um seinen Job bangen.

Struber ist seit knapp zwei Jahren in New York im Amt. Sein Vertrag in den USA läuft noch bis Ende 2023. Neben dem 45-Jährigen ist dem Vernehmen nach auch Rafael Benítez, bis Mitte Januar Trainer beim FC Everton, ein Kandidat bei den Tricky Trees.