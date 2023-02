BVB: Kobel reagiert auf Bayern-Interesse

Gregor Kobel hat sich ein weiteres Mal zum kolportierten Interesse des FC Bayern geäußert. Gegenüber der ‚Sport Bild‘ erklärt der 25-Jährige auf die Frage, ob er als titelambitionierter Spieler einen Wechsel nach München ausschließen kann: „Ich spiele schon bei einem Verein, mit dem ich Titel gewinnen kann. Ich habe mit dem BVB extrem viel vor, und wir sind mit unserer Arbeit auf einem guten Weg. Wir haben in dieser Saison eine riesengroße Chance, etwas zu gewinnen.“

Zudem beschäftige er sich nicht „mit irgendwelchen Gerüchten“ und habe „mit diesem Klub und dieser Mannschaft Ziele“, auf die er sich fokussiere. Der Schlussmann des BVB wird seit Ende des vergangenen Jahres regelmäßig mit dem Rekordmeister in Verbindung gebracht. Es heißt, die Verantwortlichen an der Säbener Straße sehen in dem Schweizer perspektivisch einen geeigneten Nachfolger für Manuel Neuer.

