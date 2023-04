RB Leipzig: Simakan verspricht Verbleib

Mohamed Simakan geht davon aus, dass er auch in der kommenden Saison für RB Leipzig spielen wird. „RB Leipzig ist ein Top-Verein. Seinen Vertrag zu verlängern, um dann direkt wieder zu gehen, macht für mich keinen Sinn“, so der 22-jährige Defensivspieler im Interview mit der ‚Bild‘.

Der Franzose verlängerte erst im Dezember sein Arbeitspapier bis 2027. Seit 2021 ist er für RB aktiv. In der laufenden Saison stand er in 31 Spielen auf dem Platz, in denen er an zehn Toren direkt beteiligt war.

