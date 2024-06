Erneute Leihe: Wanner wechselt nach Heidenheim

Der 1. FC Heidenheim sichert sich die Dienste von Toptalent Paul Wanner. Wie der Verein offiziell verkündet, wechselt der offensive Mittelfeldspieler leihweise für ein Jahr vom FC Bayern München an die Brenz. Dem Vernehmen nach haben die beiden Klubs keine Kaufoption in das Leihgeschäft vereinbart.

„Paul ist ein noch sehr junger, aber außergewöhnlich talentierter Offensivspieler mit einem enormen Entwicklungspotential“, erklärt Holger Sanwald, FCH Vorstandsvorsitzender und fügt hinzu: „In der vergangenen Saison war er in der zweiten Liga bereits Leistungsträger in Elversberg und hat damit weiter auf sich aufmerksam gemacht. Umso mehr freuen wir uns, dass sich Paul für den FCH entschieden hat und diese Leihe, dank einer partnerschaftlichen Lösung zwischen dem FC Bayern München und uns, jetzt zustande gekommen ist.“

Wanner selbst fügt hinzu: „Ich freue mich auf diese neue Herausforderung und werde alles dafür geben, um mit dem FCH den erneuten Klassenhalt zu erreichen. Ich glaube, dass der Schritt in die Bundesliga jetzt zur richtigen Zeit für mich kommt und bedanke mich beim FC Bayern und beim FCH für die Chance, das jetzt beweisen zu können.“

Bereits im zweiten Jahr in Folge wird der Youngster verliehen, um wichtige Spielpraxis zu sammeln. In der vergangenen Saison lief Wanner für die SV Elversberg in der 2. Bundesliga auf und wusste zu überzeugen. 28 Einsätze, sechs Tore und drei Vorlagen stehen für das Ausnahmetalent zu Buche. Nun hat Wanner die Chance, seine Fähigkeiten auch in der ersten Bundesliga und im europäischen Wettbewerb unter Beweis zu stellen.