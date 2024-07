FCA: Cardona in La Liga?

Irvin Cardona weckt Begehrlichkeiten in der spanischen ersten Liga. Einem Bericht der ‚L’Équipe‘ zufolge arbeitet Espanyol Barcelona an einer Leihe des französischen Angreifers. Die Verhandlungen mit dem FC Augsburg sollen bereits angelaufen sein. An die Fuggerstädter ist der Rechtsfuß noch bis 2027 gebunden.

Derweil würde auch die AS St. Étienne gerne weiter mit Cardona zusammenarbeiten. Die Rückrunde verbrachte der frühere U-Nationalspieler auf Leihbasis in seiner Heimat und stieg mit St. Étienne in die Ligue 1 auf. Knackpunkt bleibt allerdings das üppige Gehalt des 26-Jährigen, das sich laut ‚L’Équipe‘ auf wöchentlich 130.000 Euro beläuft.