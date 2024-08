Neapel: Natan vor Wechsel nach Spanien

Der Brasilianer Natan könnte in Kürze schon in Richtung Spanien aufbrechen. Betis Sevilla arbeitet an einem Leihgeschäft mit Kaufoption, um den Innenverteidiger von der SSC Neapel loszueisen, berichtet ‚Relevo‘. Die Gespräche seien bereits fortgeschritten, heißt es weiter.

Unter der Anzeige geht's weiter

Natan kam erst vor einem Jahr von RB Bragantino nach Italien und kostete die Neapolitaner rund zehn Millionen Euro. Seinen Stammplatz verlor der 23-Jährige nach einer durchwachsenen Hinrunde. Nun könnte die vorläufige Trennung auf dem Plan stehen.