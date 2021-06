Bericht: Brandt einigt sich mit Lazio

Nach einer schwierigen Saison im Trikot von Borussia Dortmund plant Julian Brandt einen Neustart im Ausland. Ein Wechsel zu Lazio Rom zeichnet sich ab. Die Italiener sind offenbar dazu bereit, für den Mittelfeldspieler tief in die Tasche zu greifen. Dortmund fordert eine Ablösesumme von 25 bis 30 Millionen Euro. In den vergangenen Tagen fanden bereits erste Treffen zwischen den Verantwortlichen statt.

Brandt sieht seine persönliche Zukunft allem Anschein nach in der Serie A bei Lazio. Laut dem ‚Corriere dello Sport‘ ist sich der 25-Jährige bereits einig mit den Römern. Demzufolge winkt dem Mittelfeldspieler ein Vierjahresvertrag mit einem Jahresgehalt von 3,5 Millionen Euro plus Boni.

In der abgelaufenen Saison stand Brandt in der Liga lediglich siebenmal über neunzig Minuten auf dem Platz. Bei Lazio Rom zählt der Rechtsfuß zu den absoluten Wunschspielern von Neu-Trainer Maurizio Sarri. Der Wechsel in die italienische Hauptstadt und regelmäßige Einsatzzeiten könnten der persönlichen Entwicklung des Mittelfeldspielers neuen Antrieb geben.