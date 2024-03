Liverpool verhandelt mit Schmadtke-Nachfolger

Michael Edwards könnte in Kürze zum FC Liverpool zurückkehren. Wie die ‚Times‘ berichtet, wurde der frühere Sportdirektor von den beiden Liverpool-Eigentümern John Henry und Mike Gordon am vergangenen Wochenende zu Gesprächen nach Boston eingeladen. Bei den Verhandlungen soll das Duo offengelegt haben, welche Rolle er bei einer Rückkehr an die Anfield Road einnehmen würde.

2022 hatte Edwards den Klub nach über zehn Jahren in unterschiedlichen Positionen verlassen. Der 44-Jährige soll nun klargestellt haben, dass er sich nicht erneut mit der Rolle des Sportdirektors zufriedengeben würde. Entsprechend will ihm die Fenway Sports Group um Henry und Gordon nun umfangreichere Befugnisse zusichern.