Atalanta-Boss über die Gosens-Gerüchte

Umberto Marino, Geschäftsführer von Atalanta Bergamo hat das Wort zu einem möglichen Wechsel Robin Gosens zu Newcastle United ergriffen. „Jeden Tag lesen wir von Atalanta-Spielern in Gesprächen mit Newcastle. Es ist wie eine Lotterie, welche Namen noch genannt werden“, so der Klubfunktionär am Rande der Serie A-Partie gegen Inter Mailand (1:1) am ‚DAZN‘-Mikrofon.

Klingt nicht so, als sei Gosens-Abschied ein akutes Thema in Bergamo. Priorität hat dort vielmehr, dass der deutsche Nationalspieler nach seiner schweren Oberschenkelverletzung bald wieder auf dem Platz steht. Zuletzt hatten englische Medien berichtet, dass Gosens' Transfer nach Newcastle vor dem Vollzug steht.