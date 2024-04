Braunschweig bedient sich bei St. Pauli

Eintracht Braunschweig hat zwar noch nicht die künftige Ligazugehörigkeit geklärt, dafür aber den ersten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Mittelfeldspieler Max Marie wechselt vom FC St. Pauli zu den Löwen und unterschreibt einen ligaunabhängigen Vertrag bis 2027. Für den 19-Jährigen wird keine Ablöse fällig, da sein Vertrag ausläuft. Für St. Paulis zweite Mannschaft kommt er auf neun Torbeteiligungen in 24 Saisonspielen.

Sportdirektor Benjamin Kessel zufolge befindet sich Marie schon länger auf dem Braunschweiger Radar: „Den Weg von Max verfolgen wir bereits seit zwei Jahren und haben seine Entwicklung in der aktuellen Saison sehr intensiv beobachtet. Mit seinen fußballerischen Fähigkeiten und seinem Entwicklungspotential passt er hervorragend in unsere künftige Kaderstruktur, in der wir auch einen großen Wert auf junge, hochveranlagte Spieler legen werden. Daher sind wir sehr froh, dass wir Max von unserem Weg ligaunabhängig überzeugen konnten.“