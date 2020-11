Trainerwechsel beim Ribéry-Klub

Franck Ribéry bekommt einen neuen Trainer beim AC Florenz. Wie die Fiorentina offiziell bekanntgibt, übernimmt Cesare Prandelli den Klub aus der Toskana. Der ehemalige italienische Nationaltrainer erhält zunächst einen Kontrakt bis Saisonende.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuvor hatte sich Ribérys Arbeitgeber nach einem enttäuschenden Start in die Serie A-Saison von Giuseppe Iachini getrennt. Prandelli trainierte Florenz bereits von 2005 bis 2010 und stand seinerzeit in 240 Pflichtspielen an der Seitenlinie.