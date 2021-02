Modeste plaudert über Köln-Abgang

Anthony Modestes Leihe vom 1. FC Köln zur AS St. Étienne war ein echter Blitz-Transfer. „Es ging sehr, sehr schnell. Gegen 16 Uhr rief mein Berater an und fragte mich, ob ich Interesse an einem Wechsel nach Saint-Étienne hätte“, erzählt der 32-jährige Mittelstürmer auf der ASSE-Vereinshomepage, „ich sagte ihm: ‚Ganz ehrlich: Das ist ein legendärer Klub, mein Vater war dort Spieler. Warum nicht? In Köln spiele ich jedenfalls kaum.‘“

Und weiter: „Ich möchte Köln und St. Étienne dafür danken, dass sie den Wechsel in so kurzer Zeit ermöglicht haben. Jetzt will ich auf dem Platz Spaß haben mit meinen neuen Mitspielern.“ Bei den Geißböcken spielte Modeste zuletzt nicht mehr die erhoffte Rolle und wurde regelmäßig von Trainer Markus Gisdol links liegen gelassen. Laut der ‚Sport Bild‘ spart der FC mit dem Deal rund eine Million Euro Gehalt – Geld, mit dem die Transfers von Emmanuel Dennis (23) und Max Meyer (25) zu einem großen Teil finanziert werden können.