Vor CL-Finale: Terzic gibt Personal-Update

Borussia Dortmund geht ohne Personalsorgen in das Champions League-Finale am Samstag (21 Uhr) gegen Real Madrid. Wie Edin Terzic auf der Pressekonferenz am Media Day der UEFA bekanntgab, kann der Trainer im wichtigsten Spiel der Saison personell nahezu aus dem Vollen schöpfen. „Wir haben das Glück, dass fast alle Spieler fit und einsatzbereit sind“, erklärte der 41-Jährige. Lediglich Ramy Bensebaini (Innenband), Mateu Morey (Erkältung) und Julien Duranville (Muskelverletzung) fallen am Samstag aus.

Der BVB geht als Außenseiter in das Endspiel gegen den 14-maligen Champions League-Sieger. Trotzdem zeigte sich Terzic zuversichtlich: „Unser Ziel war es nicht, sich für das Finale zu qualifizieren, sondern den Wettbewerb zu gewinnen. Und um ihn zu gewinnen, muss man die Champions schlagen. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass in einem Spiel alles möglich ist.“ Die Mannschaft habe lange auf das Saisonhighlight hingefiebert und sei bereit. „Nachdem wir in der Bundesliga die Champions League-Qualifikation erreicht hatten, stand alles in den vergangenen Wochen unter der Prämisse: Was müssen wir tun, um am 1. Juni das beste Spiel der Saison zu zeigen? Und das wollen wir tun“, so Terzic.