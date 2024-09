M’gladbach: Nicolas‘ Kampfansage an Omlin

Moritz Nicolas will die Verletzung von Jonas Omlin nutzen, um den Platz im Gladbacher Tor langfristig zu übernehmen. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt der 26-Jährige: „Ich respektiere absolut die Entscheidung des Trainers. Aber klar ist auch, dass jeder auf dem Platz stehen will. Ich habe langfristig in Gladbach verlängert, weil ich hier meine Zukunft sehe. Mein Plan ist schon, auch zu spielen. Das liegt am Ende natürlich nicht in meiner Hand.“

Jonas Omlin, der bisherige Stammkeeper der Borussia, leidet aktuell an einer Sehnenverletzung und fällt mindestens für die beiden nächsten Spiele gegen Union Berlin und den FC Augsburg aus. Nicolas vertrat Omlin bereits für den Großteil der vergangenen Saison mit teils hervorragenden Leistungen und wittert nun seine Chance, den Schweizer endgültig in das zweite Glied zu verdrängen.